Спустя пятьдесят лет после того, как Великобритания отправила свой первый спутник в космос, шотландский город оказался в числе конкурентов, претендующих на еще один шанс.

Единственный британский спутник был запущен 28 октября 1971 года, когда ракета "Черная стрела" вывела зонд "Просперо" на орбиту Земли. Программа была отменена в том же году. Однако теперь Великобритания готовится вернуться к бизнесу по запуску спутников.

Как пишет The Guardian, несколько компаний сейчас конкурируют между собой, чтобы запускать ракеты с британской земли, а не с австралийской, как 50 лет назад. В число этих конкурентов входит Skyrora, которая начала производство своих ракет XL в Камбернаулде (центральная Шотландия), в ожидании первого запуска в следующем году с ракетной базы СаксаВорд в Унсте, Шетландские острова.

"Запуск "Черной стрелы" в 1971 году был единственным успешным выводом Британией спутника на орбиту... Спустя полвека мы снова в деле и готовы снова отправиться в космос", - сказал руководитель проектной группы в Skyrora Юан Кларк.

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Среди других ракетных компаний, планирующих запуски в Великобритании, - Orbex Prime. Ее ракеты должны стартовать с космодрома Сазерленд на севере Шотландии, а другие стартовые площадки расположены на Западных островах и полуострове Кинтайр, а также в Уэльсе и Корнуолле.

Возрождение британского запуска спутников - в котором будут доминировать космодромы, расположенные к северу от Адрианового (Римского) вала - является результатом резкой миниатюризации современной электроники, пишет The Guardian.

Первые космические корабли были размером с автомобили и требовали массивных ракетоносителей. Сегодня спутники зачастую имеют размер коробки из-под обуви, и для них нужны лишь небольшие ракеты, такие как Skyrora XL. Его высота составляет 22 метра по сравнению с 110-метровыми ракетами Сатурн-5, которые доставили астронавтов миссии "Аполлон" на Луну.

Трехступенчатая Skyrora XL будет оснащена двигателями, напечатанными на 3D-принтере, и в ближайшем будущем, если планы компании осуществлятся, она должна будет запускать около дюжины спутников в год с Анста, самого северного населенного места на Британских островах. Здесь ракеты можно будет запускать над открытыми водами Северного моря на полярные орбиты, где спутники мониторинга Земли смогут изучать колебания уровня моря и изменения ледникового покрова.

"Мы ожидаем, что зонды для мониторинга окружающей среды, а также спутники связи составят основу нашего бизнеса", - сказал Кларк.

Каждая ракета сможет нести полезную нагрузку до 300 кг по цене от 37,7 тысяч до 45 тысяч долларов США за килограмм, сжигая 50 тысяч литров топлива и доставляя грузы на высоту 1000 км.

Инженеры Камбернаулда конструируют двигатели для первого орбитального полета Skyrora XL, который запланирован на следующий год.

"Через несколько лет мы надеемся запускать по ракете каждый месяц. На первой ступени Skyrora установлено семь двигателей, а на второй ступени - еще один, а это означает, что нам придется строить один из них каждые три или четыре дня, чтобы вписываться в график", - сказал Кларк.

Эти очень сложные двигатели будут работать на керосин-перекисьном топливе, что дает ключевые преимущества, добавил Кларк.

Такое топливо выделяет меньше выбросов, чем стандартное, и может храниться в ракете на стартовой площадке в течение нескольких дней - в отличие от большинства ракетоносителей, которые в настоящее время используют жидкий кислород, который необходимо сливать из корабля в случае задержек. Учитывая непредсказуемость погоды на Шетландских островах, ключевым преимуществом будет возможность держать полностью заправленные ракеты на стартовой площадке в течение длительного периода времени.

Компания возлагает надежды на запуск небольших спутников, вес которых составляет менее 500 кг. В 2012 году совершилось около 50 запусков малых спутников. К 2019 году их было уже более 400, и мировой рынок продолжает расти, отмечают аналитики.

Компания, получившая финансирование от Космического агентства Великобритании и Европейского космического агентства, заявляет, что также рассматривает возможности использования своих аппаратов для очистки околоземного космического пространства.

"На орбите Земли находятся всевозможные старые спутники и части ракет, и это может вызвать проблемы. Поэтому, если мы сможем использовать наши спутники - а мы верим, что сможем - для безопасного спуска некоторых из них или вывода их на более безопасную и более высокую орбиту, это, очевидно, также будет очень полезно", - сказал Кларк.

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