Баланс недели: транспортная блокада, отражение кибератаки и помощь Запада

Украина сумела прорвать организованную путинской Россией транспортную блокаду и отразила самую масштабную за последние годы кибератаку, а западные партнеры объявили о планах финансовой помощи нашей стране - таковы экономические новости уходящей недели.

Третья неделя февраля запомнится многим украинцам потоком новостей, связанных с угрозой масштабной интервенции со стороны путинской России. Сконцентрировав у наших границ почти двести тысяч своих военнослужащих, Владимиру Путину захотелось провести сразу несколько военных учений. Под конец недели начались массовые обстрелы российскими оккупантами украинских городов и сел на Донбассе.

Игра мускулами не сильно впечатлила наших сограждан: паники не случилось, продукты питания с полок магазинов не сметали, курс гривни катастрофически не упал. Более чувствительные к российскому шантажу мировые финансовые рынки реагировали более нервно.

Из-за объявленного Россией на 12-19 февраля закрытия под предлогом морских учений значительной части Черного моря и почти всего Азовского моря нашей стране в срочном порядке пришлось искать новые маршруты для прохода торговых кораблей в украинские порты. И они были найдены: портовики продолжили работу в нормальном режиме – украинский экспорт не был прекращен.

Западные страховые компании после заявления президента США Джо Байдена о высокой вероятности российской агрессии против Украины уведомили, что с 15 февраля они прекращают обслуживать военные риски для гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Так как авиалайнеры украинских компаний в основном находятся в лизинге, потому это был вопрос времени, когда реальные владельцы транспортных средств захотят вернуть их домой, чтобы не подвергать себя излишним рискам.

Первой жертвой этого решения страховиков 13 февраля стал самолёт украинского авиаперевозчика SkyUp, от которого лизинговая компания потребовала прервать рейс из Португалии в Киев и посадить борт в Кишинёве. Компания SkyUp была вынуждена прекратить продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля, а компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) по требованию лизингодателя вынуждена отправить на хранение в зарубежные аэропорты сразу пять самолетов.

Нидерландская авиакомпания KLM также сообщила, что временно приостанавливает полеты по украинским маршрутам до конца февраля. За ней последовала норвежская авиакомпания Norwegian, которая на основе "комплексной оценки безопасности" приняла решение на время приостановить полеты в Украину.

Отказ международных страховых компаний предоставлять авиационные страховки заставил Кабинет министров в оперативном порядке выделить из бюджета 16,7 млрд гривень в качестве гарантии покрытия возможных рисков для гражданской авиации. Эти средства передадут на специальный счет Министерства инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность полетов на территории Украины до "урегулирования внешнеполитических угроз".

Такая оперативность помогла избежать худшего сценария. Компания SkyUp уже перешла на работу в штатном режиме без изменений и возобновила продажу билетов на все свои рейсы. "Международные авиалинии Украины" сообщили, что будут продолжать выполнение рейсов в полном соответствии с существующим расписанием, оперируя 16 средне-магистральными самолетами.

Позитивный месседж поступил от страховой компании Lloyd’s. Британцы заявили, что после решения Кабмина продолжат страховать самолеты, летающие в Украину. Правда, авиаперевозчикам придется адаптироваться к "особым условиям страхования": условия контрактов могут часто пересматриваться — иногда каждые 24 или 48 часов.

Крупнейшая кибератака в истории

На уходящей неделе украинцы стали свидетелями массовой хакерской атаки. Пострадали сайты и мобильные приложения "ПриватБанка" и "Ощадбанка". Также были атакованы сайты Министерства обороны и Вооружённых Сил. В течение нескольких часов ресурсы были недоступны, что принесло массу неудобств гражданам.

Отвечающие за кибербезопасность специалисты отреагировали оперативно и в течение нескольких часов устранили проблемы. А уже на следующий день ресурсы работали без сбоев, хотя активность хакеров с явно российским почерком всё ещё продолжалась.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, атака хакеров стала самой крупной в истории Украины, причём заказчикам она обошлась в миллионы долларов.

"Эта атака имеет беспрецедентный характер, понятно, что она готовилась заранее, и ключевая цель этой атаки дестабилизация, посеять панику, сделать все, чтобы в нашей стране появился определенный хаос в действиях украинцев", - сказал он.

В правительстве прекрасно понимают, что нам вскоре нужно ждать новых кибератак, потому надо к ним готовиться. Более того, в правительстве уверены, что противостоять этому можно лишь координированными действиями госорганов и постоянным повышением квалификации специалистов.

"Мы планируем через несколько месяцев провести первые масштабные киберучения в нашей стране, которые происходили, чтобы все это еще раз протестировать и еще раз проанализировать, как работают протоколы реагирования. Потому что это реально ещё один новый фронт", - отметил Федоров.

Финансовая помощь Запада

Российские военные игры у украинских границ, обстрелы украинских населенных пунктов, кибератаки и ведение экономической войны вновь насторожили зарубежных инвесторов и мировые финансовые рынки. В итоге портфель ОВГЗ Украины нерезидентов с начала февраля снизился на 4,7 млрд гривень, а в целом с начала года – на 15,8 млрд гривень.

Это не могло не сказаться на курсе национальной валюты. Если перед заявлениями Байдена один доллар стоил 27,8 гривни, то за эту неделю курс снизился до 28,34 гривни. Хотя руководство страны не раз заявляло о значительных золотовалютных резервах страны, однако на поддержание стабильного курса Нацбанку только в январе пришлось продать более 1,5 млрд долларов. Когда Россия постоянно нагнетает обстановку, придётся, скорее всего, выложить еще больше.

В этой ситуации Украине в очередной раз помогли западные партнеры. В конце января Еврокомиссия приняла решение выделить нашей стране макрофинансовую помощь в 1,2 млрд евро, а на этой неделе Европарламент окончательно одобрил это решение. Такая реакция европейских чиновников является беспрецедентно быстрой.

"Первый транш такой помощи будет составлять 600 млн евро, он является безусловным. Мы надеемся его эти средства в конце марта или в начале апреля этого года. Второй транш Украина получит после выполнения согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предложат нашей стране существенные кредитные гарантии.

"Администрация США предлагает Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до 1 млрд долларов для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом", - сообщил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц, побывавший на этой неделе в Киеве, сообщил, что Берлин в экстренном порядке выделит Украине кредит в 150 млн евро.

"Я рад, что могу сегодня объявить быструю выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита, и могу объявить о новом несвязанном кредите", - заявил он.

Подставить плечо финансовой помощи решила и Канада, которая еще в начале года приняла решение о выделении Украине кредита в 120 млн канадских долларов. На уходящей неделе стало известно, что эту сумму решили увеличить ещё почти на 400 млн долларов США, о чём сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Япония высказала готовность выделить Украине 100 млн долларов экстренной помощи, а в будущем эту сумму могут увеличить до 300 миллионов.

Большие надежды возлагаются на главного нашего кредитора – Международный валютный фонд. Уже приближается момент очередного пересмотра действующей программы сотрудничества, и Минфин ожидает не только получение третьего по счету транша в размере 700 млн долларов, но и дополнительные 1,5 млрд долларов.

На этой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении конференции европейских доноров на поддержку экономики нашей страны.

"Я хочу начать инициативу в рамках тесного сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом о проведении конференции доноров, которые могут поддержать стойкость экономической ситуации в Украине через угрозу, в которой оказалась страна", - заявил Мишель.

Конечно, с такой консолидированной поддержкой Украина может чувствовать себя намного уверенней в эти тяжелые времена. Украинцы также надеются, что, обломавшись о нашу стойкость, мужество защитников отечества и единство демократического мира, Владимир Путин отступит от Украины и не ввергнет мир в кровавую войну.

На следующей неделе Верховная Рада продолжит пленарные заседания для принятия важных законопроектов. Последняя неделя февраля должна порадовать нас почти весенней плюсовой погодой, которая естественным образом будет уменьшать суммы в платежках.

Дмитрий Шварц