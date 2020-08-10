Сколько стоит снять квартиру в Украине: расценки в крупных городах

Перед началом учебного года студенты смогут снять квартиру по сравнительно низким ценам.

В Украине по состоянию на август 2020 года цены на аренду жилья ниже докарантинного уровня.

Об этом сообщили в эфире "Сниданка с 1+1".

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Расценки

Как говорится в сюжете, перед началом учебного года студенты смогут снять квартиру по сравнительно низким ценам.

Так в Киеве однокомнатная квартира обойдется в среднем за 9 тысяч гривен в месяц. А вот комнату можно арендовать за 3,5 тысячи.

Днепр по ценам немного доступнее столицы. Однокомнатная квартира там обойдется в 7 тысяч гривен. Снять комнату можно за 3 тысячи гривен.

Аналогичная ситуация с ценами и во Львове и Харькове. А вот в Одессе цена однокомнатной квартиры - на уровне столичной аренды.

Как менялась цена

Квартиры на вторичном рынке в январе-июне 2020 года подорожали по сравнению с 2019 годом на 9,5%, а на первичном рынке - на 6,9%.

На вторичном рынке больше всего подорожали однокомнатные квартиры - на 12,9%.Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 9,8%, а трехкомнатные - на 6,4%.

Что касается стоимости квартир на первичном рынке за первое полугодие 2020 года, то они подорожали на 6,9% по сравнению аналогичным периодом 2019 года. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры - на 7,6%. Однокомнатные квартиры выросли в цене на 7,4%, а трехкомнатные - на 6%.

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