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Иван Бойко

40 лет винодельне KOBLEVO

08:00, 04.10.2022
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На винодельческом заводе АО "Коблево" продолжается сбор урожая.

В этом сезоне лето было жарким и засушливым, ведь выпало всего 100 мм осадков, по сравнению с прошлым годом за аналогичный период было зафиксировано 400 мм. И хотя этим летом наблюдался дефицит влагообеспечения винограда, все же этот фактор не ограничил урожайность и не повлиял на качество - благодаря кропотливому и бережному уходу, и этот фактор имеет решающее значение для формирования будущего вина.

Особенно урожайными и богатыми вкусом в этом году являются мускатные и другие белые сорта: Muscat Ottonel, Irsai Olivér Muskat Odes'kyi, Chardonnay, Pinot Gris, Traminer, Rkatsiteli и Aligote – это выращиваемая веками классика. Красные сорта такие как Cabernet Sauvignon, Merlot, Saperavi, Bastardo, Odeskyi chornyi и Muskat hamburgskiy, поражающие своими неповторимыми многогранными сортовыми характеристиками.

Даже в военное время виноградари и виноделы лелеют украинский виноград и вино, поэтому сегодня благодарности и поздравления всему коллективу, который создает любимое украинское вино KOBLEVO!

Работали и работаем для Украины

4 октября в 1982 году основатели торжественно перерезали праздничную ленту и запустили производство по переработке винограда мощностью 20 тысяч тонн с соответствующим винохранилищем. Так начался первый сезон переработки на винодельческом заводе – KOBLEVO – это явилось началом новой эпохи производства высококачественных вин.

Сегодня винодельня отмечает 40 лет со дня основания, считается лидером винного производства Украины, принимает и перерабатывает виноград, собранный из значимых виноградных угодий площадью 1862 гектара, которые насажены по европейскому типу, таким образом, что на одном гектаре виноградника растет 3 333 куста винограда. Все эти годы виноградари и виноделы, имея большой потенциал производства качественных вин и за счет внедрения новейших технологий на виноградниках и производстве, качественного посадочного материала и бережного ухода за ним, рождают натуральные вина для украинцев и потребителей за границей. KOBLEVO находится в самом центре крупнейшего винодельческого региона Украины и перерабатывает более 10 000 тонн винограда за сезон, что является одним из самых больших показателей среди производств страны

KOBLEVO – бренд с большой историей

Винодельня KOBLEVO довольно молодое предприятие, но имеет давние корни виноградарства и виноделия, которые начались еще в конце 18 века, когда саженцы винограда из Европы на этой земле вблизи Тилигульского лимана появились еще в 1792 году во время владения этими землями, уроженца графства Девоншир, генерал-майора русского войска, военного коменданта и градоначальника Одессы и предводителя дворянства юной Одессы и всей Херсонской губернии – Томаса Кобле.

В 1833 году от затяжной болезни Томас Кобле, который весь свой жизненный путь развивал виноградарство и виноделие в этом регионе, ушел из жизни, его семья

переехала к родственникам мужа в Италию, виноградники остались без присмотра и ушли в небытие.

Позднее, при Советском Союзе, в архиве были найдены результаты итальянских специалистов в виноградарстве и на этих землях открылось второе дыхание, а уже в 1980 году снова началось активное строительство первых мощностей для переработки винограда, ведь теруар идеально подходит для выращивания лучшего урожая.

С каждым годом количество виноградников увеличивалось и к 1982 году их уже было насажено более 2500 гектар.

В истории предприятия, как и всей страны, был период, который в народе называют сухим законом. В это время закрывали предприятия, производящие алкогольную продукцию, выкорчевывали виноградники, даже закрывали институты, селекционирующие виноградную лозу. Чтобы сохранить предприятие и часть виноградников, на территории винодельни было построено полуподвальное помещение – холодильник, где виноград хранили в свежем виде, вплоть до Нового года, была установлена линия приготовления и розлива виноградного сока, линия приготовления пива и даже линия производства и упаковки натуральной карамели. "Карандаши". Одним из компонентов которой был уваренный виноградный сок. Вот таким образом тогда пережили тяжелые времена. После отмены "сухого закона" начали восстанавливать виноградники, а в 1998 году была приобретена первая линия разлива мощностью 3 тысячи бутылок в час. На рынок алкогольной продукции вышли с ассортиментом из пяти наименований. С тех пор ассортимент предприятия вырос и сейчас насчитывает уже более 70 наименований напитков. Сейчас функционируют две линии разлива мощностью по 6 тысяч бутылок в час. Как изменялись вкусы наших потребителей, так менялся и ассортимент, если раньше потребители больше любили крепкие вина, то теперь любят более легкие полусладкие и сухие вина, если раньше предпочитали больше красных вин, то теперь – белых и розовых.

В молодом винном хозяйстве с 1982 года были высокие достижения благодаря активному труду на производстве. Новейшая история винного завода – это фаза активного развития. Производственный завод дарит новые серии продуктов. А с 2018 года приобретены и насажены еще 158 гектаров саженцев винограда. Каждая выпущенная линейка имеет свои особенности и по-разному удовлетворяет вкусы потребителей. К сожалению, в 2022-м произошло то, к чему никто не был готов.

Война и вино

Досадно, что юбилейный год омрачает ужасная война, пришедшая без объявления, однако даже несмотря на военные действия, виноградари продолжают заботиться о угодьях, при этом не забывая заботиться о своих людях. А главное, несмотря на обстоятельства, продолжают создавать вино, пропитанное любовью к Родине, согретое теплом сердец и верой в лучшее – как символ будущего, как символ Победы.

Многие сотрудники винодельческого завода помогали чем могли: присоединились к рядам территориальной обороны, делали коктейли Молотова из пустых бутылок, мастерили тканевую сетку, которой маскировали блокпосты, что сейчас есть по всей стране, готовили обеды, выпекали хлеб с использованием винных дрожжей и почти все пришли на помощь виноградарям и активно участвовали в уходе за виноградниками, а именно – привлеклись к обрезке, подвязке и пропашке винограда.

Несмотря на сложные времена, мы работаем и будем работать, продолжать производить замечательные качественные вина, вкладывать в них частицу своей души, веру в Украину и в победу. Мы гордимся тем, что мы украинцы, живем в таком невероятном государстве, поэтому с гордостью маркируем бутылки вина стикером "Мы из Украины", а часть продаж отправляем нашим Защитникам.

Естественность и Экологичность – это наше Будущее

Вина KOBLEVO – это настоящие натуральные вина. На предприятии внедрен селективный, ручной сбор винограда, позволяющий выбрать лучшие спелые гроздья.

Для эксклюзивных позиций линейки RESERVE ягоды собирают на рассвете до восхода солнца и росы, чтобы максимально сохранить сортовые свойства винограда.

Также именно винный завод KOBLEVO первым в Украине внедрил холодный стерильный розлив, гарантирующий сохранение вкуса и аромата вина, заложенного в винограде. Кроме того, на предприятии на протяжении многих лет успешно работает Система Управления качества и безопасности пищевых продуктов (НАССР) в соответствии со стандартами ISO 9001:2015 и ISO 22000:2018 в сфере сертификации производства винодельческой продукции: вин, вин ароматизированных, вермутов, винных аперитивных напитков и т.д.

Высокий уровень стандартов винодельни KOBLEVO подтверждают более сотни наград, среди которых: золотые, серебряные, бронзовые медали и большое количество специальных наград от престижных международных дегустационных конкурсов. В золотой коллекции награды таких престижных конкурсов, как: Grand Collectios, "ALCO+SOFT", World Food Ukraine, Выбор Года, Выбор Потребителя, Vinitaly International (Италия), The Wines Of Friuli Venezia Giulia, USA Wine Ratings 2020 и другие.

Поздравляем KOBLEVO – мы из Украины!

Вина KOBLEVO – это широкий ассортиментный ряд сухих, полусухих, полусладких, крепленых вин, вин ароматизированных и вермутов, чтобы каждый потребитель мог найти именно то вино, которое доставит ему гастрономическое удовольствие и подарит незабываемые впечатления в ответственный момент в жизни, или украсит семейный или одинокий вечер. По традиции, первый разлив вина "военного сезона 2022" в бутылки состоится уже в начале 2023 года.

В этот важный день коллектив поздравляет генеральный директор АО "Коблево" – Виталий Рябошапко:

– "Уважаемый коллектив и акционеры! Поздравляю вас с юбилейной датой. 40 лет – это долгий путь, который прошли бок о бок, люди, влюбленные в виноделие. Хочу поблагодарить Вас за большой вклад благодаря которому каждый год рождается любимое в Украине вино KOBLEVO!

От всего сердца желаю Вам: тепла, мира, благополучия, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь как радуга расцвечивается яркими цветами и дарит много приятных сюрпризов со вкусом красного, розового, белого и игристого настроения. Каждому представителю винодельни желаю успехов в работе, больших достижений и свершений. И главное всем нам Мирного неба в Свободной, Независимой Украине! Слава Украине! Героям Слава!"

АТ "Коблево" в соцсетях:

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