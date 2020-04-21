"Укрспирт" заявил, что острый дефицит антисептиков преодолен

Предприятие поставило 2,6 млн литров сырья для производства антисептиков украинским производителям.

Государственное предприятие "Укрспирт" поставило 2 млн 600 тыс. литров дезинфицирующего средства для производства антисептиков украинским производителям, при этом в компании заявили, что острый дефицит антисептиков в стране преодолен.

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«Украинские производители закупили у государственного предприятия "Укрспирт" уже 2 миллиона 600 тыс. литров дезинфицирующего средства. И результаты этого наглядные – антисептики появились почти в каждом магазине и аптеке. Поэтому острый дефицит преодолен. Но мы не останавливаемся. Заказы от украинских производителей продолжают поступать, ведь коронавирус в стране, к сожалению, пока не победили», - приводятся слова и.о. директора «Укрспирта» Сергея Блескуна.

Отмечается, что цены на сырье остаются стабильными и в них не закладывается акциз. В частности, дезинфицирующее средство крепостью 80% стоит 35,37 грн за литр, крепостью 90% - 42,45 грн за литр.

Также сообщается, что на сайте "Укрспирта" ежедневно публикуется информация об общих объемах и компаниях, которым осуществляются поставки сырья.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрспирт" дополнительно запустил работу 4 заводов из-за повышенного спроса на спирт на фоне распространения коронавируса в Украине и заявил о готовности обеспечить спиртом медицинские учреждения Украины.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли Украины.

Правительство начало приватизацию госпредприятия "Укрспирт", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.