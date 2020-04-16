В украинские тюрьмы поставляли испорченные продукты - СБУ разоблачила схему

Задокументирована противоправная деятельность группы лиц и миллиардные злоупотребления с государственными средствами при закупках продуктов питания.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц при организации поставок продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.

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Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019 годах тендерных торгов государственным учреждением «Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины». На торгах чиновники по завышенным ценам закупили в коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний на общую сумму более 5 млрд грн.

Сотрудники спецслужбы установили, что победители торгов поставляют в исправительные учреждения продукты питания, которые списываются из Государственного резерва, не соответствуют государственным требованиям и опасны для употребления. В частности, при реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества. При подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса. Поэтому продукты не соответствуют требованиям, определенным в тендерной документации.

По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд грн.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливается возможная причастность к противоправной схеме сотрудников правоохранительных органов.