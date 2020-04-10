В Украине запустили образовательный сериал о поиске работы (видео)

Образовательный сериал доступен на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта».

Министерство цифровой трансформации Украины представило образовательный сериал «Трудоустройство и профессиональное развитие независимо от возраста». Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Дія».

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Сериал состоит из 11 серий, в которых будет рассказано о том, как правильно писать резюме, проводить собеседования, написать сопроводительное письмо, оформить заявку на вакансию, выбрать направление профессионального развития, адаптироваться на новом рабочем месте и прочее.

Партнерами Минцифры в создании этого проекта выступили фонд «Восточная Европа» и онлайн-платформа для поиска работы Happy Monday.

Образовательный сериал доступен на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта».

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал об оплате коммунальных услуг онлайн «Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома».

30 марта Министерство цифровой трансформации Украины запустило на портале «Дія.Цифрова освіта» образовательный сериал «Цифровая грамотность для госслужащих 1.0. на базе инструментов Google».

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить свыше 20 образовательных онлайн-курсов по цифровой грамотности до конца этого года.