В Украине продолжает падать производство стали

Производство стали в Украине с начала года снизилось на 3%, до 5,3 миллиона тонн.

Производство стали в Украине в январе-марте 2020 года, по оперативным данным, сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 5,34 миллиона тонн.

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Об этом сообщается на сайте объединения металлургических заводов "Укрметаллургпром".

По данным объединения, при этом производство общего металлопроката за указанный период увеличилось на 3,5% - до 4,7 миллиона тонн, а выплавка чугуна уменьшилась на 2% - до 5,1 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, производство стали в Украине в 2019 году сократилось на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,85 миллиона тонн.

При этом производство металлопроката в 2019 году сократилось на 0,9% - до 18,2 миллиона тонн, выплавка чугуна снизилась на 2,4% - до 20,06 миллиона тонн.