Кабмин назначил нового замминистра финансов Украины

Им стала Светлана Воробей.

Кабинет министров Украины назначил Светлану Воробей заместителем министра финансов Украины.

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Такое решение принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

"Назначение Воробей Светланы Ивановны заместителем министра финансов Украины", - озвучил соответствующее решение премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина. Новым министром финансов стал Игорь Уманский.

19 марта Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Олега Мельника, который будет координировать направления финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности, а также производственной сферы, промышленности, топливно-энергетического комплекса и имущественных отношений.