Спад промпроизводства в Украине снизился до 1,5%

С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в феврале в годовом выражении сократилось на 4,1%.

Спад промышленного производства в Украине в феврале 2020 года в годовом выражении – к февралю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней уменьшился до 1,5% после падения на 5,1% в январе.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в феврале в годовом выражении упало на 4,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в феврале выросло на 0,4% без учета корректировки на эффект календарных дней и упало на 0,2% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – 15,3%, машиностроении – 13,2%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 13%.

Рост в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности – на 22,5%, производстве изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 12,7%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 6,6%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году.