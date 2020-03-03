В Украине с начала года сократилось производство стали

Производство металлопроката за указанный период увеличилось на 4,7%, а чугуна - сократилось на 1,5%.

Производство стали в Украине в январе-феврале 2020 года, по оперативным данным, сократилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3,53 миллиона тонн.

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Об этом сообщается на сайте объединения металлургических заводов "Укрметаллургпром".

По данным объединения, при этом производство общего металлопроката за указанный период увеличилось на 4,7% - до 3,15 миллиона тонн, а выплавка чугуна уменьшилась на 1,5% - до 3,33 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, производство стали в Украине в 2019 году сократилось на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,85 миллиона тонн. При этом производство металлопроката в 2019 году сократилось на 0,9% - до 18,2 миллиона тонн, выплавка чугуна снизилась на 2,4% - до 20,06 миллиона тонн.