Украина поднялась на 12-е место в мировом рейтинге производителей стали

В прошлом месяце наша страна произвела 1,84 млн тонн стали.

Украинские металлурги в январе 2020 года по сравнению с январем прошлого года сократили производство стали на 0,4% - до 1,84 млн тонн, поднявшись при этом на 12-е место с 13-го в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно сообщению, по итогам января лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 84,3 млн тонн (рост на 7,2% к январю 2019 года).

Далее следуют: Индия (9,29 млн тонн, -3,2%), Япония (8,24 млн тонн, +1,3%), США (7,71 млн тонн, +2,5%), Россия (6 млн тонн, -4,1%), Южная Корея (5,75 млн тонн, -8%), Турция (3 млн тонн, +17,3%), Иран (2,9 млн тонн, +46,9%), Германия (2,8 млн тонн, -17,7%), Бразилия (2,7 млн тонн, -11,1%), Италия (1,87 млн тонн, -4,9%).

В целом в январе 2019 года по сравнению с январем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 2,1% - до 154,4 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2019 года сократили производство стали на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,8 млн тонн, сохранив 13-е место в списке мировых производителей этой продукции

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках.