Кабмин создает Координационный центр по вопросам промышленности

Новый орган должен обеспечить создание новых рабочих мест и рост промышленного производства.

Кабинет министров Украины принял решение о создании Координационного центра по вопросам промышленности с целью обеспечения роста промышленного производства и создания новых рабочих мест.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания правительства в своем Telegram-канале.

«Цель правительства – усилить сотрудничество между представителями промышленности и органами государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избегания кризисных ситуаций в промышленности», - говорится в сообщении.

В состав Координационного центра вошли представители Минфина, Мининфраструктуры, Минэконэнерго, Государственной налоговой службы, Государственной таможни и Госстата.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен в этом году создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест, а за 5 лет – 1 млн.