Украинцам теперь не придется приносить квитанции за оплату госуслуг – Дубилет

Достаточно будет оплатить услугу через интернет-банкинг и предъявить работнику номер квитанции.

Украинцы смогут оплачивать государственные услуги через интернет-банкинг без необходимости предъявлять бумажную квитанцию.

Читайте такжеЭксперт назвал условие, при котором заработает инициатива Зеленского "Государство в смартфоне"

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в государственные органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - написал Дубилет.

Он рассказал, что к сервису check.gov.ua уже подключены все основные государственные органы: сервисные центры МВД, Миграционная служба, ЗАГСы, ЦПАУ, а также услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

"Кроме времени, для украинцев это будет и экономия денег. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями", - отметил Дубилет.

Министр написал, что работники вышеперечисленных государственных учреждений уже получили служебные инструкции, а если кто-то из них будет требовать бумажную квитанцию, он рекомендует обращаться на горячую линию 1545.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в течение года планирует отменить более 40 всевозможных бумажных форм, которые заполняет бизнес для Государственной службы статистики.