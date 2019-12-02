Кабмин объявил прием заявок от стартапов на финансирование

По словам премьера, фонд стартапов будет составлять 440 миллионов гривень.

Кабинет министров Украины объявил старт приема заявок от предпринимателей на финансирование Украинским фондом стартапов.

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Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на брифинге.

"Должен полноценно заработать фонд стартапов. Этот инструмент позволит поддерживать креативные компании, которые нуждаются в ресурсах. В Украине огромное количество предпринимателей, которые готовы платить налоги и создавать крутые вещи. Но им не хватает ресурсов, так как в украинской экономике сейчас ресурсы, в том числе кредитные, дорогие", - сказал Гончарук.

По словам премьера, фонд стартапов будет составлять 440 миллионов гривень.

"Это не астрономическая цифра. Она позволяет выдавать в руки максимум 75 тысяч долларов", - сказал он.

Гончарук отметил, что таким образом Украина меняет подход к работе с молодыми креативными предпринимателями, которые работают в стране.

"Мы будем поддерживать только стартапы, которые будут регистрироваться в Украине. Мы хотим, чтобы таких крутых продуктов, как Grammarly (онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке, разработан и запущен в 2009 году - УНИАН), которые создаются украинцами, было больше", - сказал он.

Присутствовавшая на брифинге глава наблюдательного совета Украинского фонда стартапов Леся Севрук отметила, что фонд финансирует почти все направления, кроме азартных игр, производства опасных веществ, алкогольного и табачного производства, а также военных и ядерных технологий.

Она сообщила, что заявки можно подавать не только в декабре, а на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года Кабинет министров Владимира Гройсмана принял решение о создании Фонда развития инноваций.

В 2019 году Фонд стартапов был официально запущен.

В состав набсовета вошли семь человек: Елена Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заместитель министра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Государственное агентство по электронному управлению e-gov), Дмитрий Шимкив (Darnitsa).