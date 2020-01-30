IKEA закроет все свои магазины в Китае из-за коронавируса

Магазины будут закрыты только временно.

Шведская компания IKEA объявила о временном закрытии всех своих магазинов в Китае из-за вспышки коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Речь идет о закрытии 30 магазинов. На время вынужденных каникул сотрудники магазинов будут оставаться дома.

Решение закрыть магазины последовало за объявлением крупнейшего в мире мебельного ритейлера, что он закрывает около половины своих магазинов и сокращает часы работы.

В IKEA внимательно следят за ситуацией, и будут действовать согласно рекомендациям местной власти в соответствии с развитием ситуации.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как избежать заражения коронавирусом в самолете

В Китае на Ingka Group работает около 14 тысяч человек. Магазин в Ухане был закрыт еще на прошлой неделе.

Ранее аналогичное решение приняла компания Xiaomi.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии.

По состоянию 30 января количество погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. В целом по всему миру им инфицировано 7 894 человека.