цей матеріал доступний українською

Милованов уверен в создании миллиона рабочих мест до 2024 года

15:39, 14 января 2020
Разное
81 0
Милованов пообещал украинцам миллион новых рабочих мест / фото УНИАН

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уверен в выполнении плана по созданию одного миллиона новых рабочих мест к 2024 году.

Читайте такжеМинэкономики ожидает, что безработных украинцев станет меньше

Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта "О труде".

"У нас план - один миллион новых рабочих мест. Мы обещали до 2024 года, и мы его выполним", - сказал он.

Так же Милованов отметил, что министерство ставит перед собой задачу к 2024 году сократить срок поиска рабочего места до двух месяцев и снизить уровень безработицы к среднеевропейскому уровню - 5%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter