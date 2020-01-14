Милованов уверен в создании миллиона рабочих мест до 2024 года

Министр намерен до 2024 года снизить уровень безработицы в Украине к среднеевропейскому уровню - 5%.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уверен в выполнении плана по созданию одного миллиона новых рабочих мест к 2024 году.

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Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта "О труде".

"У нас план - один миллион новых рабочих мест. Мы обещали до 2024 года, и мы его выполним", - сказал он.

Так же Милованов отметил, что министерство ставит перед собой задачу к 2024 году сократить срок поиска рабочего места до двух месяцев и снизить уровень безработицы к среднеевропейскому уровню - 5%.