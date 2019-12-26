США надеются, что "Мотор Сич" не будет продана Китаю

Американский дипломат подтвердил, что продажа компании еще не закрыта, и "есть неплохой шанс пересмотреть".

США надеются, что украинская компания "Мотор Сич" не будет продана Китаю.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве, передает Европейская правда.

"Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс (проверка объекта инвестирования, - ред.), визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", - сказал Тейлор.

Отвечая на уточнение, дипломат подтвердил, что продажа компании еще не закрыта и "есть неплохой шанс пересмотреть".

Среди прочего, Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах связанных с покупателем других китайских компаний.

Издание отмечает, что заинтересованность других компаний в покупке "Мотор Сичи" действительно есть.

Читайте такжеСМИ: Китайский покупатель "Мотор Сич" - банкрот

Напомним, 21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и "Укроборонпрома" о покупке контрольного пакета акций запорожского завода "Мотор Сич".

Ранее сообщалось, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Трампа Эрик Принс ведет переговоры по покупке украинского концерна "Мотор Сич".

Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" - один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.

25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются воспрепятствовать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", поскольку это в разы повысит оборонительные позиции Китая.

28 августа тогдашний советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру со США и ворует военные технологии.