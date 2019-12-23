Украина опустилась на 15-е место среди производителей стали

В ноябре наша страна произвела 1,3 миллиона тонн стали.

Украина в ноябре опустилась на 15-е место в списке мировых производителей стали с 13-го, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно сообщению, украинские металлурги в ноябре 2019 года, по сравнению с ноябрем прошлого года, сократили производство стали на 20,1% - до 1,325 миллиона тонн.

По итогам ноября лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 80,29 миллиона тонн (рост на 4% к ноябрю 2018 года).

Далее следуют: Индия (8,93 миллиона тонн, -2,8%), Япония (7,7 миллиона тонн, -10,6%), США (7,2 миллиона тонн, -2,2%), Южная Корея (5,9 миллиона тонн, -0,5%), Россия (5,6 миллиона тонн, -2,9%), Германия (3,2 миллиона тонн, -12,9%), Турция (2,9 миллиона тонн, -8,1%), Бразилия (2,6 миллиона тонн, -10,5%), Иран (2,1 миллиона тонн, -2,6%), Италия (1,97 миллиона тонн, -9,8%), Тайвань (1,67 миллиона тонн, -14,8%), Вьетнам (1,6 миллиона тонн, +24%), Мексика (1,4 миллиона тонн, -7,7%)

В целом в ноябре 2019 года, по сравнению с ноябрем прошлого года, 64 страны, входящие в рейтинг WSA, сократили производство стали на 1% - до 147,8 миллиона тонн.

По итогам января-ноября текущего года Украина увеличила производство стали, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 0,4% - до 19,3 миллиона тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 миллиона тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 и 2016 годов Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.