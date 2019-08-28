Украина сохранила 13-е место в рейтинге мировых производителей стали

При этом наша страна в июле сократила ее производство на 1,7%.

Украинские металлурги в июле 2019 года, по сравнению с июлем прошлого года, сократили производство стали на 1,7% - до 1,784 млн тонн, сохранив при этом 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине замедлился

Согласно сообщению, по итогам июля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 85,2 млн тонн (рост на 5% к июлю 2018 года).

Далее следуют: Индия (9,2 млн тонн, +1,7%), Япония (8,4 млн тонн, -0,4%), США (7,5 млн тонн, +1,8%), Россия (6,2 млн тонн, -1,5%), Южная Корея (6 млн тонн, -2,1%), Германия (3,6 млн тонн, -1%), Турция (2,9 млн тонн, -10,6%), Бразилия (2,4 млн тонн, -20,7%), Иран (2,2 млн тонн, +11,1%), Италия (2,1 млн тонн, -1,2%), Тайвань (1,9 млн тонн, -4,4%).

В целом в июле 2019 года, по сравнению с июлем прошлого года, 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 1,7% - до 156,7 млн тонн.

По итогам января-июля текущего года Украина увеличила производство стали, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 4,2% - до 12,72 млн тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 и 2016 годов Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.