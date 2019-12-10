Минцифры отправит 15 украинских стартапов в Кремниевую долину

19 декабря жюри объявит победителей конкурса, которые получат билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участия в конференции и pr-поддержку организаторов, а также покрытие финансовых затрат на логистику.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Startup Grind Kyiv и Агентством США по международному развитию (USAID) объявило отбор 15 технологических стартапов, которые будут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине в США.

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Как сообщили в пресс-службе Минцифры, для участия в конкурсе стартапам необходимо заполнить онлайн анкету до 12.00 16 декабря 2019 года. Полученные онлайн-анкеты жюри рассмотрит с 16 по 19 декабря и отберет 25 лучших из них для дальнейшего питчинга вживую и окончательного отбора.

Согласно сообщению, 19 декабря 2019 года состоится питчинг-сессия, в ходе которой путем голосования жюри выберет и объявит 15 лучших стартапов - победителей конкурса, которые получат билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участия в конференции и pr-поддержку организаторов, а также покрытие финансовых затрат на логистику.

"Стать участниками программы могут зрелые стартапы, которые построили продукт, знают, что такое прибыль не понаслышке и готовы к масштабированию... Участники украинской делегации получат доступ к самым мощным деловым кругам - венчурным инвесторам, правительству и бизнесу. Возможность познакомиться лично с редакторами и учредителями ведущих технологических мировых медиа, сформировать сеть менторов, найти партнеров и сотрудников и влюбить в свой продукт двухмиллионное мировое сообщество Startup Grind", - отметили в Минцифры.

Справка УНИАН. Startup Grind Global 2020 будет проходить с 9 по 12 февраля 2020 года в Кремниевой долине в США. В мероприятии принимают участие 300 команд из более чем 125 стран мира, которые презентуют свой продукт.