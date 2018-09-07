Bloomberg: Толстосумы Кремниевой долины активно готовятся к апокалипсису

Состоятельные американцы настолько активно начали инвестировать в недвижимость в Новой Зеландии, что правительство страны решило запретить им это делать.

Годы разговоров на вечеринках в Кремниевой долине о конце света перетекли в активные действия. В последние месяцы два 150-тонных бункера преодолели путь из ангара в Техасе к побережью Новой Зеландии. Там их закопали на 3,5 метра под землю.

Минимум 7 бизнесменов из Кремниевой долины купили эти бункеры в компании Rising S Co в последние два года и закопали их в Новой Зеландии. Об этом Bloomberg рассказал генеральный директор компании Гари Линч. С первым признаком приближения апокалипсиса: вспышки ядерной войны, начала эпидемии неизлечимой заразы или восстания масс против 1% самых богатых людей на планете – состоятельные калифорнийцы собираются прыгнуть в частные самолеты и залечь на дно на другом конце мира.

Читайте также"Сценарий Армагеддона": ученые объяснили аномальную жару в Европе и дали тревожные прогнозы на будущее (видео)

«Новая Зеландия ни для кого не враг. Она не под прицелом ядерного оружия. Ей не грозит война. Это место, где люди ищут убежища», - сказал Линч во время интервью в своем офисе на юго-востоке Далласа.

Удаленная страна в южном полушарии планеты находится за 4 тысячи километров от побережья Австралии. Там живет 4,8 миллионов человек и в 6 раз больше овец. Новая Зеландия славится красотой своей природы, сдержанными политиками, которые ездят на работу на велосипедах, и ценами на жилье, в два раза ниже, чем в Сан-Франциско. Это делает страну популярным направлением не только для тех, кто боится появления дистопии, но и технологических предпринимателей, которые ищут удобное место для запуска стартапов.

«Страна стала привлекательной для людей из Кремниевой долины в основном потому, что она совсем не похожая на Кремниевую долину», - сказал американский биоинженер Регги Людтке, который переехал в Новую Зеландию в октябре благодаря программе Sir Edmund Hillary Fellowship, цель которой привлечь в страну технологических новаторов.

37-летний ученый сказал, что люди в Калифорнии спрашивали его, не решил ли он переехать из-за плана спасения он конца света. Потому что теперь страна «славится именно этим». Такая репутация сделала новозеландскую изолированность, которая ранее считалась препятствием для экономики, крупнейшим ее активом. Страна позволяет «купить» право на жительство через инвестиционную визу. И состоятельные американцы бросились тратить свои деньги в Новой Зеландии, покупая там дворцы.

Читайте также"Апокалипсис близко?": астролог объяснил, будет ли конец света 16 августа

Инвестиционную визу могут получить те, кто на протяжении трех лет потратил в Новой Зеландии по меньшей мере 6,7 миллионов долларов США. Лишь в 2017 фискальном году этим воспользовались 17 состоятельных американцев после победы Дональда Трампа на выборах. В среднем по этому сценарию идут шесть заявителей ежегодно. Более чем 10 американцев с Западного побережья США приобрели недвижимость стоимостью в миллионы долларов в регионе Квинстаун в течение последних 2 лет. Об этом изданию сказал местный директор Sotheby's по вопросам недвижимости Марк Харрис.

В августе из-за наплыва американских денег за право проживания правительство Новой Зеландии запретило иностранцам покупать дома. Но это решение вступит в силу лишь в ближайшие месяцы. Миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль спровоцировал шквал негодования, когда получил гражданство за 12 дней пребывания в Новой Зеландии. Много кто начал говорить, что право жить в стране выставлено на продажу. Тиль, купил имение в городе Ванака за 13,8 миллионов долларов.

«Если вы человек, который говорит, что хочет иметь запасной план на случай конца света, тогда вы выберете наиболее удаленное место с безопасной средой. И Google вам покажет, что Новая Зеландия – это именно такое место. Она известна как последняя остановка перед Антарктидой. Я знаю многих людей, которые говорили, что хотели бы купить недвижимость в Новой Зеландии, если мир начнет катиться в ад», - сказал бывший премьер-министр страны Джон Кей.

Читайте такжеУченые объяснили, как умрет вселенная

Издание пишет, что на трех последних вечеринках в Кремниевой долине гости активно обсуждали побег в Новую Зеландию, если вдруг начнутся серьезные глобальные проблемы. В этом контексте один богатый венчурный капиталист рассказал всем о своем плане побега. В гараже его дома в Сан-Франциско есть сумка с оружием. Она просто висит на руле мотоцикла. Двухколесный транспорт позволит ему быстро миновать все пробки, когда начнется паника, а он отправится к своему частному самолету. Оружие ему пригодится, если придется защищаться от зомби, которые могут стать у него на пути. Богачу нужно будет добраться к взлетной полосе в Неваде, где стоит его самолет. А оттуда он отправится в Новую Зеландию. В 2016 году президент инкубатора Y Combinator Сэм Алтман сказал The New Yorker, что в случае вспышки пандемии планирует вместе с Тилем бежать в Новую Зеландию. Позже он открестился от этих слов, сказав, что пошутил.

«Мир сейчас настолько взаимосвязан, что если где-то что-то произойдет, мы все будем в плачевном положении. Не думаю, что можно будет просто убежать и спрятаться где-то в глухом углу Земли», - сказал Алтман в интервью Bloomberg.

Впрочем, он добавил, что биологическое оружие – это самая большая угроза для цивилизации. И люди ошибочно «не боятся ее в достаточной мере». Поэтому у него тоже есть сумка с оружием, антибиотиками, батарейками, водой, одеялом и противогазами.