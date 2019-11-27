Отель «Днипро» в центре Киева передали на приватизацию

Ранее Кабмин увеличил количество переданных на приватизацию объектов до 415.

Кабинет министров Украины передал расположенный в центре Киева отель «Днипро» на приватизацию.

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Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на итоги заседания правительства.

«Кабмин передал отель «Днипро» на приватизацию», - написал он.

Таким образом, Фонду государственного имущества было переданы полномочия управлять корпоративными правами объекта при продаже.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Кабинет министров Украины передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий, увеличив количество переданных на приватизацию объектов до 415.

В начале октября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о завершении процесса согласования перечня из 800 государственных компаний, которые планируют приватизировать в дальнейшем.