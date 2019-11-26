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Кабмин расширил список переданных на приватизацию предприятий

16:07, 26 ноября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров Украины передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий, увеличив количество переданных на приватизацию объектов до 415.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука.

"Мы передали еще 76 государственных предприятий на приватизацию. В целом, передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации, бюджет может получить до 6 миллиардов гривень от их продажи", - цитирует пресс-служба Гончарука.

Согласно сообщению, 339 расположенных по всей территории Украины государственных объектов переданы от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, другие 76 - от Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Министерства инфраструктуры, Государственного управления делами - в целом от шести ведомств.

"Теперь Фонд государственного имущества должен продать полученное имущество прозрачно и по лучшей возможной цене" - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что приватизация является одной из приоритетных задач правительства, определенных в программе деятельности Кабмина и в рамках выполнения президентского указа от 5 ноября о передаче 500 объектов на приватизацию до 31 декабря 2019 года.

В целом, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о завершении процесса согласования перечня из 800 государственных компаний, которые планируют приватизировать в дальнейшем.

2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Кабмин составить список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

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Теги: #приватизация госпредприятий#приватизация-2019