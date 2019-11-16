Обвиненный в мошенничестве на 1,1 миллиарда гривень экс-нардеп Святаш объявлен в розыск

Ранее пресс-служба Прокуратуры Киева сообщила, что бывшему народному депутату было вручено подозрение по факту завладения 1,1 млрд. грн. средств “УкрСиббанка”.

НАБУ объявило экс-нардепа Дмитрия Святаша во Всеукраинский розыск за сокрытие от органов власти.

Ранее пресс-служба Прокуратуры Киева сообщила, что бывшему народному депутату было вручено подозрение по факту завладения 1,1 млрд. грн. средств “УкрСиббанка”.

Следствие установило, что бывший народный депутат IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 - 2018 годов в сговоре с должностными лицами группы компаний “АИС” мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от “УкрСиббанак” на основании кредитных договоров. Этими действия банку был нанесен ущерб на 1,1 млрд грн.

Подозреваемому было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины. В рамках данного уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение АРМА более 80 % активов АИС.

Сразу же после предъявления подозрения, по странному стечению обстоятельств Дмитрий Святаш оказался на больничной койке. По сообщениям УНИАН, в медицинском учреждении, выдавшем справку экс-политику о фактически предынфарктном состоянии, в должности главврача оказался бывший политический соратник автокорпорации “АИС” по “Партии Регионов” Александр Беловол, провалившийся на выборах на одном из мажоритарных кругов Харьковской области. Бывший первый заместитель главы Минздрава Беловол неоднократно оказывался в эпицентре коррупционных скандалов, связанных с закупкой медикаментов из-за которых умирали люди.

Как известно, с 2009 года “УкрСиббанк”, а затем Украинская металлургическая компания (правопреемник банка как кредитора, входит в группу DCH) прилагали усилия для взыскания задолженности выданных АИС кредитов в размере порядка $ 100 млн в судебном порядке с поручителей — Дмитрия Святаша и Василия Полякова.

“Как солидарные должники по кредиту, они обязаны выполнить обязательства предприятий-заемщиков. Однако в течение почти 10 лет Дмитрий Святаш и Василий Поляков уклоняются от выполнения своих обязательств”, — говорится в официальном заявлении DCH.

Ранее, различные онлайн-медиа неоднократно сообщали о том, что Печерским районным судом Киева была избрана мера пресечения одному из совладельцев ГК “АИС” Василию Полякову, а также двум ТОП-менеджерам ГК “АИС“ Александру Пугачу и Александру Яременко, в виде личного обязательства и круглосуточного домашнего ареста в рамках уголовного дела о завладении мошенническим путем средствами Укрсиббанка в размере $ 100 млн.

Также СМИ сообщили, что 09.10.2019 детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему народному депутату Святашу о подозрении по внесению недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на исполнение функции государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины).