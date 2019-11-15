Global Ukraine презентовала приложение для повышения имиджа Украины

Приложение будет представлено на платформах iOs, Android, Web и расскажет о будущих перспективах развития Украины с целью привлечения интеллектуальных и финансовых ресурсов.

Международная общественная организация Global Ukraine презентовала уникальное приложение на базе технологии Smart City, которое будет способствовать повышению имиджа Украины на мировой арене.

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Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила основательница Фонда Global Ukraine доктор Виолетта Москалу.

"Вы все слышали о технологии Smart City, которая дает отображение всего, что происходит в городе. Де-факто, наша технология - это новая технология, которую мы назвали Global Smart Nation. То есть, Smart City становится Smart Nation", - сказала она.

По ее словам, приложение будет способствовать сбору всего интеллектуального капитала нации и поможет сделать так, чтобы он (интеллектуальный капитал – УНИАН) стал катализатором новых инновационных проектов.

"Приложение поможет сгруппировать людей, которые имеют таланты, профессионалов, которые имеют лидерские качества, которые уже создали вокруг себя сообщества, а также творческих людей, которые создают бренды, культурные стартапы и креативный бизнес", - добавила Москалу.

Основательница Global Ukraine рассказала, каким именно наполнением будет представлено приложение.

"Там вы увидите людей, лидеров, амбассадоров, сообщества, социальные проекты, бизнес-нетворк. Мы также отдельно добавим туда проект Undiscovered Ukraine, где будут присутствовать некоммерческие бренды, на которые мы обычно не обращаем особого внимания. Эти бренды могут очень сильно прибавить к монетизации экономики и повышать ВВП Украины", - отметила она.

Москалу сообщила, что приложение будет представлено на платформах iOs, Android, Web и расскажет о будущих перспективах развития Украины с целью привлечения интеллектуальных и финансовых ресурсов.

Справка УНИАН. Международная общественная организация Global Ukraine - сеть молодых высокообразованных украинских экспатриантов. Организация создает коммуникационную платформу для украинцев из США, Канады, Австралии, Японии, стран ЕС, Азии и арабского мира.