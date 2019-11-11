Главу Госгеокадастра назначат уже на этой неделе - Гончарук

Завершился открытый конкурс на должность главы Госгеокадастра.

Кабинет министров планирует на этой неделе назначить главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, сообщил во время совещания по вопросу реформирования деятельности Госгеокадастра премьер-министр Алексей Гончарук.

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"Прошел открытый конкурс. У нас есть список кандидатов, которых мы рассматриваем на должность. На этой неделе планируем назначить нового руководителя Госгеокадастра", - сказал он.

Гончарук выразил надежду, что будущий глава ведомства сможет за короткое время сделать "огромную работу".

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров уволил главу Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка и объявил конкурс на вакантную должность.

В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до конца года провести "полную кадровую перезагрузку" в Госгеокадастре, Госгеонедр, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодоре.