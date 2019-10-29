Зеленский открыл офис проектов Евросоюза в Мариуполе

В новом офисе будут реализовывать программы по поддержке децентрализации и борьбе с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках проведения инвестиционного форума "RE:Think Invest in Ukraine" принял участие в открытии офиса проектов Европейского Союза в Мариуполе.

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"Чрезвычайно приятно открывать новый проектный офис Европейского Союза в Мариуполе. Я понимаю, что это небольшая часть поддержки Европейского Союза для Украины и восточных регионов, которые больше всего страдают от войны", - сказал Зеленский.

По его словам, в новом офисе будут реализовывать две программы – по поддержке децентрализации и борьбе с коррупцией.

Зеленский отметил, что Украина высоко ценит поддержку Европы и чувствует ее не только на словах, но и на деле.

Как сообщал УНИАН, в начале октября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз за последние пять лет, по сравнению с другими партнерами, больше всех инвестировал в Украину.

По ее словам, Евросоюз после 2014 года собрал для Украины самый большой пакет поддержки в истории ЕС - на сумму более 15 миллиардов евро.