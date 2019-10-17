В Украине создадут е-систему в сфере строительства: депутаты приняли закон

Государственная электронная система объединит в единое информационное пространство все данные о строительстве, стройках и обо всех участниках рынка.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания единой государственной электронной системы в сфере строительства.

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 319 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Елена Шуляк, докладывая по проекту закона №1081, сообщила, что документом предусматривается создание единой государственной электронной системы в сфере строительства.

«Принятие законопроекта обеспечит не только сокращение сроков предоставления административных услуг, но и повысит их качество, существенно уменьшит коррупцию и сделает работу государственных органов в этой сфере более прозрачной, подотчетной и публичной», - отметила она.

По словам Шуляк, государственная электронная система объединит в единое информационное пространство все данные о строительстве, стройках и обо всех участниках рынка.

Согласно пояснительной записке к документу, помимо создания единой государственной электронной системы в сфере строительства, предусматривается также подача документов в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства, а также предоставление таких услуг в электронной форме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Предполагается сокращение перечня документов, которые подаются для получения административных услуг, и получение результатов также в электронной форме.

Законопроект предусматривает оплату административных услуг в сфере строительства, штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности при помощи электронной системы.

Среди прочего, документ предусматривает внедрение в электронную систему контрольных экземпляров строительных норм, обязательных для исполнения национальных стандартов и других нормативных документов технического характера, которые являются обязательными для исполнения в соответствии с законом.

Также предполагается внедрение идентификатора объекта строительства и завершенного строительством объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, а также введение единого порядка присвоения и изменения адресов объектам недвижимого имущества.

Кроме того, предусматривается внедрение электронного взаимодействия между государственными электронными информационными ресурсами, субъектами предоставления админуслуг в сфере строительства по принципу «единого окна», а также введение открытого доступа к информации, размещенной в электронной системе (кроме персональных данных), через портал электронной системы.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания единой государственной электронной системы в сфере строительства.