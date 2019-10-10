АМКУ оштрафовал крупнейших производителей сигарет и дистрибьютора на 6,5 миллиарда гривень

«Тедис Украина» был оштрафован на 3,4 млрд грн, а четыре табачные компании на общую сумму 3,09 млрд грн.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех крупнейших производителей сигарет, а также на дистрибьютора «Тедис Украина», сообщается на сайте комитета.

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Согласно решению АМКУ, дистрибьютор «Тедис Украина» был оштрафован на 3,4 млрд грн, «Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» - 370 млн грн, «Филип Моррис Украина» - 810 млн грн, «Джей Ти Интернешнл Украина» - 430 млн грн, «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» - 490 млн грн, «Империал Тобакко Продакшн Украина» - 170 млн грн, «Империал Тобакко Юкрейн» - 290 млн грн, «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина» - 80 млн грн, «А/Т табачная компания «В.А.Т.-Прилуки»- 450 млн грн.

Антимонопольный комитет отмечает, что анализ дела подтвердил, что поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2016 года АМКУ принял решение, которым признал монопольное (доминирующее) положение «Тедис Украина» на рынке дистрибуции сигарет и за злоупотребление этим положением наложил штрафы в совокупном размере более 430 млн грн. Это решение обжаловалось в судах.

«Сегодня АМКУ вынес второе решение в этой длительной истории, на этот раз о нарушении в виде антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной продажи сигарет. Соответственно, ответчиками являются и другие участники - не только «Тедис», но и производители», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 октября, крупнейшие мировые производителя табачных изделий заявили о готовности закрыть фабрики в Украине в случае законодательного регулирования торговой наценки на сигареты, которое предусматривает установление торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

Справка УНИАН. Компания "Тедис Украина" (прежнее название «Мегаполис-Украина») была создана российским дистрибьютором «Мегаполис» в 2010 году. Фактически за полтора года «Мегаполис-Украина» поглотила всех других дистрибьюторов табачных изделий в Украине.

Антимонопольный комитет Украины в октябре 2015 года начал расследование дела о нарушении компанией «Тедис Украина» конкурентного законодательства и только в конце декабря 2016 года наложил на нее штраф в размере 431,2 млн грн.