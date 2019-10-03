Нардепы приняли закон об усовершенствовании нормирования в строительстве

Народный депутат Елена Шуляк отметила, что это позволит внедрять современные архитектурные решения и новые технологии в строительстве.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который дает возможность проектировщикам использовать более современные подходы к нормированию строительства, а также расширяет круг базовых организаций, которые занимаются разработкой государственных строительных норм.

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Сегодня в Украине используется только один метод нормирования в строительстве – распорядительный. Он используется со времен СССР. Сегодня в мире используются более современные методы – целевой и параметрический. Этим законопроектом мы даем возможность нашим проектировщикам использовать более современные подходы к нормированию", - сказала, докладывая по законопроекту №1052, народный депутат Елена Шуляк.

Она отметила, что это позволит внедрять современные архитектурные решения и новые технологии в строительстве.

"Например, раньше в госнормах была норма, что ширина проезда должна быть 5 метров, то сейчас будет сформулировано, что ширина должна обеспечивать проезд грузового и легкового авто", - отметила она.

Также, по словам Шуляк, законопроект расширяет круг базовых организаций, которые занимаются разработкой государственных строительных норм.

"Такими организациями должны быть и представители институтов высшей аккредитации, представители Академии наук Украины, представители профильных организаций", - отметила депутат.

Кроме этого, Шуляк подчеркнула, что законопроект усовершенствует процедуру опубликования строительных норм.

Согласно пояснительной записке к документу, действующие сегодня строительные нормы носят распорядительный характер и слишком зарегулированы, что не позволяет прозрачно и быстро вводить на рынке новые технологии и материалы.

"Распорядительный метод нормирования не предоставляет альтернативы и заключается в поэлементном описании строительного объекта, в соответствии с которым предлагаются решения, конструкции, материалы, рабочие характеристики и тому подобное. Иными словами, строительные нормы превращаются в инструкцию, как следует производить изделие искусственной среды", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что параметрический метод нормирования предполагает установление параметров, определяющих безопасность, функциональность и качество объекта нормирования.

Третий метод нормирования - целевой, является переходным и включает в себя элементы распорядительного и параметрического методов.

"Законопроектом предлагается отдать предпочтение параметрическому методу при формировании требований строительных норм", - сказано в документе.