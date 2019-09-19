Рада назначила Сенниченко новым главой Фонда госимущества

Новый глава ФГИУ назвал своей задачей - провести честную и прозрачную приватизацию госпредприятий, которые не будут определены как стратегические.

Верховная Рада назначила Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества.

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За принятие данного решения проголосовали 238 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во время своего выступления с парламентской трибуны Сенниченко отметил, что своей задачей видит то, чтобы в государственной собственности были только те предприятия, которые будут работать эффективно.

Также среди приоритетов в своей работе он назвал привлечение инвесторов на гособъекты и борьбу с коррупцией.

«Моя задача – сделать действительно честную, открытую, прозрачную приватизацию тех предприятий, которые не будут определены как стратегические и не будут оставлены государству. Из 3600 государственных предприятий 2300 – более-менее живые, а остальные – остатки на документах», - отметил он.

Справка УНИАН. До сегодняшнего дня исполняющим обязанности главы Фонда госимущества являлся Виталий Трубаров, который был назначен на эту должность 6 сентября 2017 года.