НБУ разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспорту: подробности

При этом удостоверение водителя и аналогичные документы не могут быть предъявлены для получения услуг в банке.

Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать клиентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книжки), так и на основании загранпаспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы со ссылкой на письмо Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года.

"Соответствующими разъяснениями НБУ подтверждается равнозначность использования гражданами Украины обоих паспортных документов, и такие улучшения направлены на устранение недоразумений, которые ранее возникали при предъявлении паспорта для выезда за границу", – говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, поскольку в загранпаспорте не содержатся сведения об отчестве клиента, то банки должны будут установить его на основании других официальных документов, в частности – по идентификационному коду.

При этом, в соответствии с законодательством (Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус"), удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при получении банковских услуг.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк пересмотрит требования к идентификации клиентов с использованием ID-карточек. После изменений банки смогут не только считать информацию с чипа ID-карты, но и упорядочить правила ее хранения и обработки в электронном виде. По оценкам регулятора, это позволит значительно сэкономить время клиентов на получение банковских услуг.