Владельцам ID-карт упростят получение банковских услуг

Нацбанк пересмотрит требования к идентификации клиентов с использованием ID-карточек. Это позволит значительно сэкономить время на получение банковских услуг, сделает их более доступными для граждан.

Национальный банк и Государственная миграционная служба Украины договорились о комплексном пересмотре нормативных документов по идентификации клиентов финансовых учреждений с использованием ID-карточек.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на совместное совещание представителей регулятора и Государственной миграционной службы Украины.

Отмечается, что после изменений банки смогут не только считать информацию с чипа ID-карты, но и упорядочить правила ее хранения и обработки в электронном виде.

По оценкам регулятора, это позволит значительно сэкономить время клиентов на получение банковских услуг сделает их более доступными для граждан.

В НБУ напомнили, что ID-карта используется в Украине наравне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки.

Также сообщается, что в настоящее время банки и небанковские финучреждения продолжают процесс оборудования считывателями информации с ID-карт, но уже сейчас данные с чипа ID-карты можно считать с помощью обычных POS-терминалов.

Справка УНИАН. Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, которая содержит бесконтактный электронный носитель, введен в Украине с 2016 года.

По информации Государственной миграционной службы Украины, по состоянию на июнь 2019 года в Украине уже оформлено более 3,2 млн паспортов нового образца.