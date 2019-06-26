Владельцам ID-карт упростят получение банковских услуг

18:45, 26 июня 2019
Финансы
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ID-карта используется в Украине наравне с предыдущим образцом паспорта / фото УНИАН

Национальный банк и Государственная миграционная служба Украины договорились о комплексном пересмотре нормативных документов по идентификации клиентов финансовых учреждений с использованием ID-карточек.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на совместное совещание представителей регулятора и Государственной миграционной службы Украины.

Отмечается, что после изменений банки смогут не только считать информацию с чипа ID-карты, но и упорядочить правила ее хранения и обработки в электронном виде. 

По оценкам регулятора, это позволит значительно сэкономить время клиентов на получение банковских услуг сделает их более доступными для граждан.

В НБУ напомнили, что ID-карта используется в Украине наравне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки.

Также сообщается, что в настоящее время банки и небанковские финучреждения продолжают процесс оборудования считывателями информации с ID-карт, но уже сейчас данные с чипа ID-карты можно считать с помощью обычных POS-терминалов.

Справка УНИАН. Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, которая содержит бесконтактный электронный носитель, введен в Украине с 2016 года.

По информации Государственной миграционной службы Украины, по состоянию на июнь 2019 года в Украине уже оформлено более 3,2 млн паспортов нового образца.

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Теги: #Нацбанк#ID-карты