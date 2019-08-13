«Ощадбанк» продолжит выдавать «теплые кредиты»

Госэнергоэффективности продлило сотрудничество с финучреждением.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины заключило дополнительные соглашения о сотрудничестве с государственным «Ощадбанком» по программе «теплые кредиты» для софинансирования выделенных правительством 380 млн грн на энергомодернизацию жилья.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Он отметил, что это позволит еще около 3 тысячам ОСМД, а это более 230 тыс. семей, привлечь до 1 млрд грн «теплых кредитов» и получить до 70% возмещения из госбюджета и дополнительные компенсации из местных бюджетов.

Кроме того, участие в программе позволит экономить 50% и более на коммунальных услугах и повысить стоимость квартир в утепленном доме в среднем на 30%.

«Поэтому уже сейчас, уважаемые председатели ОСМД, подавайте заявки в «Ощадбанк», «Укргазбанк» и «ПриватБанк» с готовыми проектами на утепление многоэтажек», - добавил Савчук.

Как сообщал УНИАН, в июне Кабинет министров Украины дополнительно выделил 380,6 млн грн на выполнение программы «теплых кредитов» для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

В начале августа Госэнергоэффективности продлило сотрудничество по выдаче «теплых кредитов» с «Укргазбанком» и «ПриватБанком».