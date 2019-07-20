"Тревожный вызов": Данилюк прокомментировал обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог"

Секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что разбирается в ситуации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назвал обыски на предприятии ArcelorMittal Кривой Рог "тревожным вызовом".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Тревожный вызов. Разбираюсь…" – написал Данилюк, разместив ссылку на сообщение исполняющего обязанности генерального директора ArcelorMittal об обыске.

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Напомним, в субботу, 20 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог».

17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.

12 июля президент Владимир Зеленский поинтересовался у представителей одного из крупнейших предприятий не только города, но и страны - «АрселорМиттал Кривой Рог», какие конкретные меры были приняты для улучшения экологической ситуации в регионе и уменьшения вреда местному населению. Речь шла о программе обязательств, которые компания взяла на себя. Также он затронул, в частности, вопросы недопуска проверок на производство и вывода из эксплуатации мартеновского цеха в 2016-2017 годах, чего не было сделано.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

После приобретения компанией Mittal Steel завод был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.