В «Азовстале» рассказали о ситуации на заводе после крупной аварии

В компании отметили, что происшествие не окажет влияния на окружающую среду.

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Донецкая обл.), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», после пожара на миксере №1 в конвертерном цеху работает в штатном режиме, в настоящее время используется резервный способ доставки чугуна в конвертерный цех.

Читайте такжеВ Мариуполе несколько тысяч людей вышли на митинг против загрязнения воздуха в городе (фоторепортаж)

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что 12 июля при выполнении технологической операции металлургического цикла произошел прогар миксера №1 в конвертерном цехе меткомбината.

«Жидкий чугун, который находился в миксере, разлился на технологическую площадку. На место незамедлительно прибыли пожарные расчеты и сотрудники предприятия, которым удалось быстро ликвидировать последствия инцидента. Жертв и пострадавших нет, цех продолжает свою работу в штатном режиме», - сказано в сообщении.

По информации компании, прогар миксера не окажет влияния на окружающую среду и производственные процессы комбината. В настоящее время используется резервный способ доставки чугуна из доменного в конвертерный цех и миксер №2.

На предприятии создана комиссия, которая установит причины происшествия, подсчитает ущерб и разработает план поддержания производственных мощностей.

Справка УНИАН. «Металлургический комбинат «Азовсталь» - высокотехнологическое предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав группы «Метинвест».

«Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).