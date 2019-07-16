Отпуск в 28 дней, законная «удаленка» и гибкий график работы: новый Трудовой кодекс в «ступоре»

В преддверии парламентских выборов Министерство социальной политики напомнило об очень важной реформе, которая уже десятилетия все никак не сойдет с «мертвой точки». Речь идет о Трудовом кодексе. Особенно остро проблема встала в последнее время. Подписав в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась трудовые отношения согласовать с европейскими нормами. Кроме этого, необходимость осовременивания трудового законодательства обусловлена ​​коренными изменениями всей системы общественных отношений, происходящих в нашей стране. Как отмечают в министерстве, «новые риски и вызовы, прежде всего, кризисные явления в экономике, требуют введения нестандартных подходов в реализации трудовых прав и трудовых отношений».

В Украине действующий Кодекс законов о труде был принят еще в «совковом» 1971 году. В него вносились многочисленные изменения, принималась масса подзаконных актов. Тем не менее, он устарел и не соответствует современным реалиям. Поэтому и не выполняется большинством работодателей, а действенные механизмы влияния на них практически отсутствуют. Это, в первую очередь, не удовлетворяет работников и их представителей - профсоюзы, а также потенциальных инвесторов. Такие понятия, как фрилансинг, аутстафинг, «удаленка», на чем сейчас акцентируют западные фирмы, для украинского бизнеса оказались «вне закона».

Дабы урегулировать проблему и был разработан новый проект Трудового кодекса, который подали в Раду еще в 2014 году. Ровно год спустя – в 2015 году - законопроект приняли в первом чтении. А значит- отправили на доработку. По решению Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения была создана рабочая группа. Ею было проведено около четырех десятков заседаний, рассмотрены и приняты решения по более чем 1700 предложений. Учли и все технические замечания Международной организации труда при ООН.

Доработку законопроекта закончили в мае 2017 года, но он до сих пылится на полках в парламенте. «Несмотря на неоднократные обращения Минсоцполитики к председателю Верховной Рады и профильному комитету парламента, указанный законопроект до сих пор не рассмотрен на пленарном заседании, что делает невозможным осовременивание трудового законодательства», - отмечают в Минсоцполитики.

При этом в ведомстве подчеркивают, что новый «Трудовой кодекс однозначно сделает рынок труда более гибким и приспособленным к современным вызовам».

Что предлагают изменить в трудовых отношениях?

Проект Трудового кодекса предусматривает оформление трудовых отношений путем заключения договора между работником и работодателем исключительно в письменной форме. Регламентируется порядок продолжения трудовых отношений с работником в случае слияния, присоединения, разделения или преобразования юридического лица.

Определяется нормативно вопрос выполнения работы дистанционно. Также урегулированы проблемные вопросы трудовых отношений временных работников: порядок принятия на работу, прекращения трудовых отношений в связи со смертью работника, признание его безвестно отсутствующим, объявленного умершим, а также в связи с отсутствием его на работе по неизвестным причинам более двух месяцев.

Урегулируется порядок прекращения трудовых отношений в случае смерти работодателя - физического лица, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим.

Предусматривается увеличение продолжительности ежегодного основного отпуска с 24 до 28 дней.

Регламентируются полномочия государственных инспекторов труда с учетом требований, определенных законодательством ЕС, что не позволит работодателю избежать ответственности за нарушение трудовых прав работников.

Устанавливаются дополнительные гарантии для беременных женщин, в частности, за ними сохраняется средний заработок за время прохождения медицинского осмотра, связанного с беременностью.

Устанавливаются нормы о праве на репатриацию работников, в частности предполагается, что репатриация работника должна быть организована работодателем, а в случае невозможности обеспечения ее организации работодателем - компетентным органом власти, определенным Кабинетом министров, с последующим возмещением расходов за счет работодателя.

Одно из нововведений Трудового кодекса - определение профессиональной карьеры и средств ее осуществления.

В Минсоцполитики подчеркивают, что «перерыв в работе, который возник из-за семейных обязанностей (уход за детьми, больными родственниками) или определенных обстоятельств, связанных с состоянием здоровья, не может быть препятствием для карьерного роста».

Еще согласно проекту Трудового кодекса, испытательный срок должен составлять не более трех месяцев, а для рабочих специальностей - один месяц. Если сотрудник все же не подходит компании и работодатель хочет его уволить, то должен предупредить, как минимум, за три дня.

Между тем, в Минсоцполитики предупреждают: «Не надо ожидать, что сразу после принятия Трудового кодекса на рынке труда решатся все накопленные за годы проблемы. Вклад Трудового кодекса в развитие рынка труда будет ощутимым не сразу, ведь всем участникам рынка нужно будет адаптироваться к обновленным правилам игры».

Терпеть нельзя отсрочить

Эксперты считают, что проволочка с принятием нового Трудового кодекса – непозволительна, рынок требует реформы.

Руководитель экспертно-аналитического центра рекрутинговой компании HeadHunter Юлия Дрожжина подчеркивает, что главная проблема действующего Кодекса законов о труде, который был принят еще в 1971 году, - в его устарелости и несоответствии современным условиям.

«Говоря об усовершенствовании трудового законодательства, первоочередной видится задача создания действенных механизмов контроля исполнения уже установленных норм, пересмотр штрафных санкций за их несоблюдение для работодателей, упрощение и прозрачность механизмов защиты социально-экономических прав и интересов работников», - отметила эксперт.

По ее мнению, в перечне инициатив Министерства социальной политики есть много положительных аспектов. Например, в проекте Трудового кодекса предусматривается введение механизмов урегулирования труда дистанционных работников. Также важным является и урегулирование проблемных вопросов трудовых отношений временных (сезонных, проектных) работников. Спрос на такой тип занятости на рынке труда есть - доля соответствующих резюме выросла с 0,5% в 2011 году до 10% за последние 12 месяцев. Этот спрос и общая тенденция ухода от «классических» форм трудоустройства говорят о том, что нормы трудового законодательства должны быть адаптированы под такую ​​ситуацию.

«Но главный вопрос - это внедрение именно действенных механизмов контроля тех норм, которые уже действуют и которые будут введены Трудовым кодексом. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, где отмечают, что полномочия государственных инспекторов труда будут регламентированы, что не позволит работодателю избежать ответственности за нарушение трудовых прав работников. И этот регламент должен быть фактическим, а не номинальным - это главный вызов для рабочей группы по доработке проекта Трудового кодекса», - подчеркнула Дрожжина.

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает реформу трудового законодательства правильной – она подлежит периодическому совершенствованию по многим причинам.

«Во-первых, открытие границ для наших работников привели к тому, что люди теперь могут сравнивать на собственном опыте регулирование трудовых отношений в Украине и в странах ЕС. Поэтому нам нужно имплементировать в трудовое законодательство лучшие европейские практики. Во-вторых, необходимо сделать рынок труда более гибким и менее зарегулированным, чтобы он был более конкурентоспособным в европейском регионе. Не думаю, что с принятием нового Трудового кодекса изменения на рынке труда наступят мгновенно, но то, что у граждан появится больше прав и свобод, а работодатели будут более социально ответственными - это точно», - резюмировал Данилишин.

По мнению консультанта Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александры Томашевской, у парламентариев, по сути, руки до Кодекса о труде не доходили только потому, что вопрос этот очень сложный.

«КЗоТ так просто не поменять, особенно сейчас. Если аннулировать некоторые устаревшие соцгарантии, то будет масса недовольных. Ужесточить правила для работников - народ возмутится. Ужесточить правила для работодателей, которые уже на грани срыва из-за несовершенства законодательства, - тоже даст отрицательный эффект. Штрафы по проверкам Гоструда давно театр абсурда. А предложенные нормы - гибкий график, новые отношения при оформлении, снижение испытательного срока, а также работа на «удаленке», увеличение отпуска - совершенно правильные инициативы. В целом, это - очень здраво. Главное, что должен внедрять КЗоТ, - гарантии для людей, которые, в силу обстоятельств, остаются без работы. КЗоТ должен защищать, а не гнобить», - прокомментировала ситуацию эксперт.

Она считает, что прогнозы по поводу принятия нового Кодекса о труде сейчас делать сложно – такие новшества парламентариям всех времен были не по зубам. Но новая власть должна решиться на перемены, действующие нормы давно не соответствуют реалиям.

Экономист Олег Пендзин акцентирует на том, что, по сути, работа Верховной Рады нынешнего созыва завершилась. А согласно Регламенту, все непринятые законопроекты возвращаются на доработку. Поэтому судьба нового Трудового кодекса неоднозначна.

«Нас скоро ждет новый парламент и новый Кабинет министров. Поэтому сейчас невозможно оценить перспективы принятия изменений в Трудовой кодекс, так как неизвестна политическая позиция по этому вопросу нового состава Рады и нового правительства. В целом, Трудовой кодекс давно нуждается в реформе. Но для этого нужна политическая воля. Посмотрим, что будет дальше», - подытожил эксперт.

21 июля украинцы будут выбирать новый состав парламента. И именно ему придется решать судьбу новых трудовых отношений в Украине. А от них зависит будущее каждого рядового гражданина нашей станы. Поэтому ответственность очень высока – как избирателя, так и того, кого он выбрал в Раду.

Нана Черная