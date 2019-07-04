Часть немецких заводов переводит работников на неполный рабочий день

С конца 2017 года все больше трудящихся в Германии переходят на неполный рабочий день. Ослабление экономического роста отражается на рынке труда, считают исследователи.

Немецкая промышленность ожидает роста числа трудящихся, переведенных на неполный рабочий день. Это следует из результатов опроса, которые представил Институт экономических исследований ifo.

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Согласно им, 8,5 процента от общего числа немецких компаний в перерабатывающей промышленности, планируют в ближайшие три месяца перейти на неполный рабочий день. Это самый высокий показатель с 2013 года, пишет «Немецкая волна».

В конце 2017 года неполный рабочий день был в планах у рекордно низкого числа предприятий перерабатывающей промышленности (0,4%). С тех пор этот показатель почти непрерывно рос, достигнув летом 2018 года отметки в 2,6 процента.

"Ослабление экономического роста начинает сказываться на рынке труда", - комментирует результаты исследования Тимо Вольмерсхойзер, глава отдела ifo занимающегося конъюнктурными прогнозами. По его словам, немецкая промышленность с середины 2018 года находится в рецессии, и неполный рабочий день - один из вариантов сохранения рабочих мест в сложные для экономики времена.

По данным Федерального агентства по труду, в апреле 2019 года переход на неполный рабочий день затронул почти 44 тысячи человек, что в три с лишним раза превышает показатель апреля 2018 года (13 тысяч человек). Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что в феврале 2019 года дополнительные выплаты от государства в связи с переводом на неполный рабочий день получали 44,5 тысячи человек.

Кроме того, по данным ifo, немецкие компании в перерабатывающей промышленности в ближайшие три месяца планируют больше людей уволить, чем принять на работу.