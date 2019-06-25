Верховный суд признал банкротом принадлежащий братьям Клюевым завод

Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу «Укрэксимбанка» и оставил без изменений постановления судов предыдущих инстанций о признании завода "Укрподшипник" банкротом и открытии ликвидационной процедуры.

Верховный суд признал банкротом промышленно-инвестиционную корпорацию "Укрподшипник", входящую в состав холдинга SLAV AG, который принадлежит Андрею и Сергею Клюевым.

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Соответствующее решение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу «Укрэксимбанка» и оставил без изменений постановления судов предыдущих инстанций о признании завода "Укрподшипник" банкротом и открытии ликвидационной процедуры.

«Кассационную жалобу Открытого акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины" оставить без удовлетворения. Постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда от 17.01.2019 и постановление Хозяйственного суда Донецкой области от 03.07.2018 по делу № 905/3071/17 оставить без изменений", - говорится в решении.

Также отмечается, что постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, в мае 2018 года Хозяйственный суд Донецкой области утвердил реестр требований кредиторов "Укрподшипник", отдельно внеся в него требования "Укрэксимбанка" на 1,73 млрд грн и "Проминвестбанка" на 107,5 млн грн как обеспеченные залогом (ипотекой) имущества должника.

"Укрэксимбанк" подавал апелляционную жалобу на определение суда первой инстанции от 30 мая 2018 года, в которой просил Восточный апелляционный хозсуд признать в полном объеме заявленные требования к "Укрподшипнику" (на 2,035 млрд грн).

Справка УНИАН. Промышленно-инвестиционная корпорация "Укрподшипник" занимается торговлей углем, строительными материалами, а также пассажирскими перевозками.

«Укрподшипник» является частью холдинга SLAV AG, которым совместно владеют братья Андрей и Сергей Клюевы.