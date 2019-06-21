ШУ Покровское может получить гарантию долгосрочного развития

Только в этом году на закупку нового оборудования и технологий предприятие намерено потратить более 700 миллионов гривень.

ШУ "Покровское" с приходом сильного инвестора в лице группы "Метинвест" получит гарантийный полис долгосрочной занятости.

Об этом пишет МинПром в статье "Покровский горизонт".

Как отмечается, в начале 2019 года ШУ "Покровское" сдало в эксплуатацию новую лаву на южной панели блока №10, запасы которой составляют более 1 миллиона тонн угля. Весной – еще одну. Всего же в течение 2019 г. планируется обустроить 5 новых лав. В мае текущего года в Покровск прибыл новый проходческий комбайн П-315, аналогов которому нет в Украине. Его около года строили на Новокраматорском машиностроительном заводе специально под параметры покровских горизонтов.

Перед этим шахтоуправление закупило несколько новых очистных комбайнов польского и чешского производства. А с целью повышения безопасности в шахтах были приобретены 2 немецких дегазационных станка и 10 буровых. В целом только в 2019 году на закупку нового оборудования и технологий предприятие намерено потратить более 700 миллионов гривень.

Параллельно с увеличением мощностей "Покровское" создает и новые рабочие места в регионе. По сравнению с показателем 2017 года среднесписочная численность работников шахтоуправления выросла почти на 300 человек, вплотную приблизившись к 7-тысячной отметке, а средняя зарплата увеличилась за прошлый год на 25%. Аналогичный тренд распространяется и на хозяйственные субъекты, где ш/у является основным владельцем – Покровскую шахтостроительную компанию и обогатительную фабрику "Свято-Варваринскую".

Как отмечают в "Метинвесте", в случае получения полного контроля над ш/у "Покровское" группа намерена полностью восстановить производство дефицитного угля марки К. Это в свою очередь гарантирует сотрудникам шахтоуправления сохранение рабочих мест, а бюджету страны сулит дополнительные налоговые поступления. И естественно, такой симбиоз принесет дополнительные социальные инвестиции в город Покровск, для которого шахта является крупнейшим промышленным предприятием и главным работодателем.