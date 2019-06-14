Кабмин отменил выделение 32 миллионов гривень на аудит "Укроборонпрома"

В мае Гройсман дал "Укроборонпрому" 10 дней на проведение финансового аудита.

В начале июня Кабинет Министров принял решение отменить собственное распоряжение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 32 миллионов гривень на аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом стало известно из протокола правительственного заседания от 5 июня, который обнародовал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает "Экономическая правда".

22 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 миллиона гривень на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

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Тогда же правительство приняло распоряжение "О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета", поручив Минэкономразвития вместе с Минфином, Минюстом и "Укроборонпромом" доработать такое распоряжение и оформить его в трехдневный срок.

Впрочем, источники в правительстве сообщили, что документ не успели оформить в положенный срок, что стало формальным основанием для его отмены.

"Решение отменить выделение средств на аудит "Укроборонпрома" фактически означает, что в правительстве не заинтересованы в независимой проверке финансовой деятельности концерна "Укроборонпром", - считает Каневский.

Эксперт напомнил, что согласно плану реформы ОПК того же правительства международный аудит концерна должен был быть организован еще в апреле этого года.

В мае Гройсман дал "Укроборонпрому" 10 дней на проведение финансового аудита.

Как сообщал УНИАН, временная следственная комиссия ВР для проведения расследования сведений относительно фактов хищений в армии и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы была создана в июне 2018 года.

28 февраля 2019 года Верховная Рада предоставила этой ВСК полномочия расследовать обнародованную журналистами информацию относительно злоупотреблений в госконцерне «Укроборонпром».