АМКУ признал Group DF Фирташа монополистом на рынке удобрений

Антимонопольный комитет направил 4-м компаниям из группы предварительные выводы по результатам проведенного расследования.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал международную группу компаний Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений.

Читайте такжеАвстрия может в июле экстрадировать Фирташа в США - СМИ

Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Антимонопольный комитет Украины направил 4-м компаниям из группы Group DF, которая принадлежит Фирташу (3 завода - производители минеральных азотных удобрений и "НФ Трейдинг Украина"), предварительные выводы по результатам проведенного расследования, согласно которым группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений. Зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением», - сказано в сообщении.

«Стоимость газа составляет около 70% в себестоимости производства аммиачной селитры. Именно эта связь между сырьем (газом) и конечным продуктом (минеральными удобрениями) и стала объектом злоупотреблений со стороны указанных компаний», - написал Терентьев.

Согласно сообщению главы АМКУ, предприятия группы Group DF покупали газ для производства удобрений у связанных компаний, а затем перепродавали его внутри группы, постоянно поднимая цену. Когда газ доходил до конечного завода-производителя удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений.

«Вдобавок к этому, в течение 2017 года имели место остановки производства из-за сознательного непроведения расчетов за поставки газа. Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением путем искусственного ограничения производства удобрений», - говорится в сообщении.

Как пишет Терентьев, все 4 компании-ответчика получили материалы с результатами расследования и сейчас прислали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Возможными последствиями дела может быть не только наложение штрафа, но и осуществление принудительного разделения химических активов группы.

Справка УНИАН, Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в химической промышленности, производстве титана, газовом и банковском секторах. Кроме того, группа имеет интересы ещё в агросекторе, медийном бизнесе, производстве кальцинированной и пищевой соды, в секторе энергетической инфраструктуры и недвижимость.

Основателем и владельцем Group DF является известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который в 2007 году консолидировал в группу активы, принадлежавшие ему.