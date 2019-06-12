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АМКУ признал Group DF Фирташа монополистом на рынке удобрений

14:24, 12 июня 2019
Разное
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Дмитрий Фирташ / REUTERS

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал международную группу компаний Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений.

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Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Антимонопольный комитет Украины направил 4-м компаниям из группы Group DF, которая принадлежит Фирташу (3 завода - производители минеральных азотных удобрений и "НФ Трейдинг Украина"), предварительные выводы по результатам проведенного расследования, согласно которым группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений. Зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением», - сказано в сообщении.

«Стоимость газа составляет около 70% в себестоимости производства аммиачной селитры. Именно эта связь между сырьем (газом) и конечным продуктом (минеральными удобрениями) и стала объектом злоупотреблений со стороны указанных компаний», - написал Терентьев. 

Согласно сообщению главы АМКУ, предприятия группы Group DF покупали газ для производства удобрений у связанных компаний, а затем перепродавали его внутри группы, постоянно поднимая цену. Когда газ доходил до конечного завода-производителя удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений.

«Вдобавок к этому, в течение 2017 года имели место остановки производства из-за сознательного непроведения расчетов за поставки газа. Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением путем искусственного ограничения производства удобрений», - говорится в сообщении.

Как пишет Терентьев, все 4 компании-ответчика получили материалы с результатами расследования и сейчас прислали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Возможными последствиями дела может быть не только наложение штрафа, но и осуществление принудительного разделения химических активов группы.

Справка УНИАН, Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в химической промышленности, производстве титана, газовом и банковском секторах. Кроме того, группа имеет интересы ещё в агросекторе, медийном бизнесе, производстве кальцинированной и пищевой соды, в секторе энергетической инфраструктуры и недвижимость. 

Основателем и владельцем Group DF является известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который в 2007 году консолидировал в группу активы, принадлежавшие ему.

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Теги: #Фирташ#АМКУ#удобрения#монополия