ЕБРР и ЕС развивают экспортный потенциал украинских мебельщиков

Ключевые шаги – обучение и организация B2B встреч.

Европейский Союз совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) способствует выходу украинских мебельщиков на внешний рынок, сообщила координатор проектов группы по финансированию и развитию малого и среднего бизнеса ЕБРР в Украине Ольга Иванченко.

«Мы проанализировали что необходимо рынку для его развития и пришли к выводу, что рынку в первую очередь необходимы знания», - сказала Иванченко.

По ее словам, помимо получения необходимых знаний, для повышения своей конкурентоспособности и компетенции на рынке необходимо улучшать операционную эффективность – т.е. как производить больше и зарабатывать больше, а также для реализации потенциала компаний необходимо упростить доступ украинских мебельных компаний как к внутреннему, так и к внешнему рынкам.

Для воплощения этих задач в мае прошлого года была создана дорожная карта и уже согласно ей были предприняты определенные шаги.

Так, по словам координатора проектов, вместе с командой Центра информационной поддержки бизнеса в г.Ровно была создана школа управления мебельным бизнесом. На данный момент школа самостоятельно функционирует без поддержки ЕБРР. А Банком выделяются гранты на консалтинговые проекты в рамках инициативы ЕС EU4Business. Среди которых особо востребована малыми и средними предприятиями (МСП) информация о внедрении бережливого производства, системе управления качеством, автоматизации, системе Кайдзен, теории ограничений, проводится ряд секторальных мероприятий и обучающих тренингов. Также создаются инициативы помощи предпринимателям по выходу на внешний рынок: это B2B (Business-to-Business) встречи, внедрение различных инициатив помощи в выходе мебельных компаний на внешний рынок.

«В прошлом году благодаря сети Центров информационной поддержки бизнеса, которая создана ЕБРР в рамках инициативы EU4Business, мы провели 170 мероприятий. Мы увидели, что одна из ценностей, которая есть и будет еще долгое время – это выход на экспортные рынки. Это знания, которые необходимы для того, чтобы экспортировать. Поэтому мы в ЕБРР решили сделать пилотный проект - два в одном. С одной стороны, провести мебельный саммит на тему экспорта, где будут обсуждаться успешные практические кейсы, которые покажут доступ к экспортным рынкам, особенности работы с разными странами и отдельные сегменты этой отрасли. Вторая часть саммита - B2B встречи. На сегодняшний день 70 компаний были отобраны для участия в данных встречах», - добавила Иванченко.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз в 2016 году подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении 40 млн евро для поддержки развития малых и средних предприятий (МСП) в Украине.

Справка УНИАН. ЕБРР работает в Украине с 1993 года и является крупнейшим международным финансовым инвестором в нашей стране.

По данным Министерства финансов Украины, Европейский банк реконструкции и развития за период сотрудничества профинансировал в Украине 422 проекта на общую сумму более 13 млрд евро, из них 7 проектов на 1,577 млрд евро в государственном секторе.

Инициатива Европейского Союза EU4Business охватывает всю деятельность ЕС по поддержке малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства.