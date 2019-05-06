Табачная продукция в этом году подорожает почти на 20% - НБУ

Подорожание алкогольной продукции ожидается в пределах 6-9%.

Национальный банк Украины ожидает подорожания табачной продукции в 2019 году на 19% вследствие повышения акцизного налога.

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Как говорится в инфляционном ответе НБУ за апрель, опубликованном на сайте регулятора, этот компонент будет вносить наибольший вклад в административную инфляцию.

Также Нацбанк ожидает подорожания алкогольной продукции в пределах 6-9% ежегодно в течение 2019-2021 годов.

При этом дальнейший ежегодный рост цен на топливо НБУ оценивает в пределах 5% при неизменных ставках акцизов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк сохранил прогноз по инфляции в Украине на конец 2019 года в 6,3%, а также на 2020 и 2021 годы – по 5%.