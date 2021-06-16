Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина осенью получит второй транш по кредитной программе Международного валютного фонда.
Об этом он заявил в совместном интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, полный текст которого размещен на сайте главы Украинского государства. Разговор состоялся 14 июня.
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Отвечая на вопрос о следующем транше от МВФ, Зеленский сказал: «Для нас это важно. Это важно прежде всего для нашей экономической стабильности и инвестиционного климата. Потому что всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов. То есть здесь вопрос не столько денег, а больше вопрос отношения, инвестиционного климата и прочее. Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш».
В то же время глава государства отметил, что переговоры с МВФ ведет правительство.
Отвечая на уточняющий вопрос, как сложится ситуация в Украине, если МВФ не даст средств, президент сказал: «Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодняшний день уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах».
stand-by для Украины: что необходимо знать
9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.
12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.
В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась в Украину без принятия решения о пересмотре программы.
Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украине необходимо приложить больше усилий для обеспечения стабильности финансовой системы, независимости центрального банка, борьбы с коррупцией и других согласованных с фондом реформ.
14 июня Зеленский заявил, что МВФ должен предоставить Украине особые условия для получения кредитов, поскольку страна находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.
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