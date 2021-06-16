При этом Владимир Зеленский считает, что "глобальной проблемы" не будет, если Международный валютный фонд не предоставит Украине кредитные средства.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина осенью получит второй транш по кредитной программе Международного валютного фонда.

Об этом он заявил в совместном интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, полный текст которого размещен на сайте главы Украинского государства. Разговор состоялся 14 июня.

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Отвечая на вопрос о следующем транше от МВФ, Зеленский сказал: «Для нас это важно. Это важно прежде всего для нашей экономической стабильности и инвестиционного климата. Потому что всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов. То есть здесь вопрос не столько денег, а больше вопрос отношения, инвестиционного климата и прочее. Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш».

В то же время глава государства отметил, что переговоры с МВФ ведет правительство.

Отвечая на уточняющий вопрос, как сложится ситуация в Украине, если МВФ не даст средств, президент сказал: «Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодняшний день уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах».

stand-by для Украины: что необходимо знать

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась в Украину без принятия решения о пересмотре программы.

Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украине необходимо приложить больше усилий для обеспечения стабильности финансовой системы, независимости центрального банка, борьбы с коррупцией и других согласованных с фондом реформ.

14 июня Зеленский заявил, что МВФ должен предоставить Украине особые условия для получения кредитов, поскольку страна находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

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Автор: Константин Гончаров