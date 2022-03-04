Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с исполнительным директором Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой финансовую поддержку Украины.
Об этом президент написал на своей странице в Twitter.
"Провел переговоры с исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсудили финансовую поддержку Украины. Благодарен за неотложную помощь, которую уже оказывает фонд. МВФ должен взять на себя лидерство по финансированию восстановления Украины после завершения российской агрессии", - отметил он.
Глава НБУ Кирилл Шевченко вместе с министром финансов Сергеем Марченко обратился к МВФ с просьбой инициировать выделение Украине дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Фонда для его государств-членов - инструментом быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).
Война против Украины:
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