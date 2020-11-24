Соглашение о займе направлено на преодоление последствий пандемии COVID-19 в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе.

Об этом говорится в распоряжении №519/2020-рп от 24 ноября.

Документом предусмотрено образовать делегацию для участия в переговорах с МБРР относительно заключения Соглашения о займе (Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины»).

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В ее состав вошли директор Департамента международного права Министерства юстиции Тамара Андриева, директор Департамента международных финансовых проектов Министерства финансов Екатерина Елишиева, заместитель начальника отдела поддержки проектов МФО и иностранными государствами Департамента многосторонних и двусторонних торговых соглашений Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Пацёра, директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Дмитрий Пономаренко. Возглавил делегацию заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Глава государства поручил утвердить директивы делегации Украины для участия в переговорах.

Также президент уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание этого Соглашения.

Напомним, как вчера заявил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов, транша Международного валютного фонда для Украины в этом году не будет.

Судьба коронавирусного фонда

3 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которому был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

17 ноября 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина за семь месяцев потратила на борьбу с распространением коронавирусной инфекции более 20 млрд грн только по линии сферы здравоохранения.

18 ноября 2020 года советник главы Офиса президента Игорь Уманский заявил о том, что из коронавирусного фонда 40 миллиардов гривень были потрачены не на борьбу с COVID.

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Автор: Светлана Закелова