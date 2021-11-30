К минимальной зарплате в Украине привязан размер ЕСВ который платится по ставке 22%.

С 1 декабря 2021 года в Украине минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ) вырастет до 1 430 гривень.

Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2021 год.

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Изменение ЕСВ произойдет в связи с тем, что с 1 декабря 2021 года минимальный размер зарплаты в Украине вырастет до 6 500 гривень.

К минимальной зарплате в Украине привязан размер ЕСВ который платится по ставке 22%.

При этом минимальный размер вырастет с 1 320 до 1 430 гривен, максимальный размер - с 19 800 до 21 450 гривен.

Повышение минимальной зарплаты затронет физлиц-предпринимателей на едином налоге, которые будут платить с 1 декабря 1 430 гривен в месяц.

Для тех, кто находится на первой группе, ставка вырастет с 260 до 268 грн.

ФОПы и налоги:

С 1 января 2022 года все "ФОПы", кроме тех, которые находятся на первой группе единого налога (самозанятые с выручкой до 1 млн грн в год) должны будут установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).

Автор: Елена Коваленко