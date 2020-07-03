Закон о новом таможенном тарифе Украины вступил в силу

Согласно закону, ставки ввозной пошлины на товары не меняются.

С сегодняшнего дня вступил в силу закон Украины о новом таможенном тарифе, предусматривающий обновление существующего тарифа в соответствии с гармонизированной системой 2017 года.

По информации пресс-службы Государственной таможенной службы Украины, закон официально опубликован в газете "Голос Украины".

Согласно сообщению, отныне украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности приведена в соответствие с современной редакцией Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации последней версии 2017 года, тогда как до этого украинская таможня работала на основе версии 2012 года.

Отмечается, что закон обеспечивает осуществление таможенного оформления товаров в Украину с применением современных международных норм таможенного права в части классификации товаров, а современная классификация товаров внешнеэкономической деятельности упростит сопоставление данных таможенной статистики, обеспечит упрощение анализа товарных потоков на таможенной границе Украины и ускорит таможенное оформление.

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Согласно закону, ставки ввозной пошлины на товары не меняются, а предусмотрены только изменения, дополнения, уточнения кодов и описательных частей отдельных товаров, примечаний к товарным группам.

Как сообщал УНИАН, в июне Верховная Рада Украины приняла закон о новом Таможенном тарифе Украины.

Гармонизированная система пересматривается Всемирной таможенной организацией каждые пять лет. В соответствии с международными обязательствами, Таможенная служба обязана через пять лет разрабатывать и имплементировать новую версию классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

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